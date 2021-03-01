«شامبو» بمؤثر عقلي

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي زائرة آسيوية جلبت مؤثراً عقلياً عبارة عن مادة بلورية بيضاء اللون تزن 746 جراماً، اتضح أنها مؤثر عقلي «ميثامفيتامين».

بدورها، أوضحت موظفة الجمارك في شهادتها أنها لاحظت وجود كثافة في حقيبة المتهمة وبسؤالها إذا ما كان لديها شيء أجابت بالنفي، وبمتابعة التفتيش تبين وجود 3 علب شامبو مخبأ بداخل كل منها لفافات قصديرية مغلفة ببلاستيك شفاف، بها مادة كريستالية بعدد 22 لفافة.

وتمت إحالة المتهمة والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام.

كما أحالت النيابة للمحكمة عاملاً أفريقياً يبلغ من العمر 22 سنة، سرق محفظة وبداخلها مبلغ مالي بقيمة 970 درهماً وهاتفاً محمولاً تقدر قيمته بـ 300 درهم، بعد أن هدد المتهم المجني عليه (زائر) بسلاح (سكين) وسرق الأموال المنقولة بمساعدة آخرين.