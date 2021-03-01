الإمارات تقدم 7956 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 7,956 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,028,417 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.95جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».