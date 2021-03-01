سفير الإمارات بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للدولة لدى الجامعة العربية

قدم الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، أوراق اعتماده إلى معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوبا دائما للدولة لدى الجامعة العربية.

ونقل السفير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى الأمين العام وتمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والنجاح. من جانبه حمّل معالي أبو الغيط السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.