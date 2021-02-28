إطلاق البرنامج الرقمي لمسؤولي الاتصال الاتحاديين

دبي (وام)

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات «برنامج الاتصال الرقمي» بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وذلك بهدف تعزيز مهارات مدراء ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية عبر سلسلة جلسات تفاعلية تُعقد افتراضيا في الفترة من 14 مارس إلى 8 أبريل 2021، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين المختصين في شتى مجالات الاتصال الرقمي محليًا وإقليمياً وعالميًا.

يأتي البرنامج ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بالكوادر الاتصالية على مستوى الحكومة الاتحادية بشكل عام، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال.

وأكد سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن الاتصال الرقمي هو المستقبل، وتبني الوسائل الرقمية المتطورة يعد نهجاً راسخاً للحكومة في دولة الإمارات ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الاستعداد للمستقبل عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وقال: يلعب برنامج الاتصال الرقمي دورا محوريا في رؤيتنا لتعزيز أدوات التواصل الحكومي، ومن خلال استهداف مسؤولي الاتصال في أكثر من 40 جهة اتحادية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من رفد إعلامنا الوطني بفكر جديد مبتكر، وقادر على المضي برسالته قُدماً في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف سعيد العطر: الإمارات قصة ملهمة.. ونحتاج اتصال مواكب لآخر المستجدات ومتواجد على مختلف القنوات لننشر رسالتها للعالم.. وتمكينها من تحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دول العالم.

محاور البرنامج

يأتي «برنامج الاتصال الرقمي» الذي سيتم عقده في الفترة من 14 مارس إلى 8 أبريل 2021 ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين المختصين في مجال الاتصال، حيث تنبع أهمية البرنامج من قدرته على دعم المهارات والخبرات للمتخصصين في الاتصال في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمستجدات والتوجهات الحديثة لعمليات الاتصال الرقمي، وبما يمكنهم من رسم تواجد حكومي فعال على مختلف قنوات الاتصال. ويتناول البرنامج محاور عملية الاتصال الرقمي بصورة متكاملة، بدءاً بالتخطيط الاستراتيجي، ومن خلال التركيز على العناصر اللازمة لتطوير الاستراتيجية الرقمية للجهات الاتحادية وكيفية صياغة خطط العمل الكفيلة بتحقيقها على النحو الأمثل.

كما يناقش البرنامج إنتاج المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية، ومن خلال التعريف بالأنواع المختلفة للمحتوى والوسائط المناسبة، بالإضافة إلى النشر والمشاركة.

وأخيراً يتناول البرنامج تحليل البيانات على المنصات الرقمية، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل قادرة على تحقيق النجاح وصياغة الأهداف على النحو الأمثل، على أن يقوم المشاركون في البرنامج مع ختامه بإعداد «المشروع النهائي» أو دراسة حالة تتضمن كافة المعلومات التي اكتسبوها خلال البرنامج.

ويقدم جلسات البرنامج نخبة من أهم الأكاديميين المختصين في مجال الاتصال الرقمي، وعلى رأسهم «مات بيلي» الذي يقوم بتدريس الإعلام والتسويق الرقمي في جامعة «ديوك»، ويتم استخدام منهجه التدريبي في العديد من المؤسسات التعليمية المرموقة و«جريج جاربوي»، الأكاديمي والمختص في الاتصال الرقمي والمحتوى الإلكتروني إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال الرقمي، منهم «كايلب جاردنر»، المسؤول عن الاستراتيجية الإلكترونية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى مارك شايفر الذي يعد واحداً من رواد التسويق على مستوى العالم، وتعتبر مدونته من أفضل المدونات المختصة في التسويق على مستوى العالم، وله 7 سبع كتب ضمن الأكثر مبيعا.