جامعة الإمارات تختتم مشاركتها في «الإمارات تبتكر 2021»

العين (وام)

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار، والتي أُقيمت في إطار فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري.

وتوجت فعاليات الجامعة بحفل افتراضي لتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الرئيس الأعلى للابتكار، إضافة إلى إطلاق أكثر من 100 مبادرة تعزز ثقافة الابتكار ودعم البحث العلمي في مجتمع الإمارات.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أهمية الابتكار في عصرنا الحالي، حيث أصبح من أهمّ مقوّمات وبناء الحضارة الحديثة، ومن الأهمية بمكانٍ أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منبع الابتكار وحاضنته، باعتبارها بيئة تعليمية وبحثية مُناط بها مواكبة التطورات المُتسارعة في المعرفة، وخاصة مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وطبّ المستقبل والأمن الغذائي.

تضمنت فعاليات الجامعة.. تكريم معالي زكي أنور نسيبة الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار 2020 - 2021، وعددهم 32 فائزاً ضمن 15 مشروعاً مبتكراً. وفازت خمسة مشاريع طلابية ضمن محور التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل، فيما فازت سبعة مشاريع لأعضاء هيئة التدريس، وثلاثة مشاريع نفذها موظفون بالجامعة في محاور التعليم والتكنولوجيا.