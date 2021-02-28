29 ألف بلاغ لحالات طوارئ لبلدية أبوظبي في 2020

هالة الخياط (أبوظبي)

استجابت بلدية مدينة أبوظبي لـ 29 ألف بلاغ العام الماضي 2020 من خلال الخط الساخن 993، وتعاملت مع حالات الطوارئ بوقتٍ قياسي أقل بنسبة 84% من الوقت المقرر لإغلاق البلاغات.

وبينت البلدية أنها استجابت للبلاغات خلال 11.9 ساعة، بدلاً من 72 ساعة، وتنوعت البلاغات بين سقوط أشجار، السلامة العامة، تصريف مياه الأمطار والري، بلاغات تتعلق بالإنارة، والبنية التحتية، وبلاغات تتعلق بالمباني المتضررة، وهبوطات الإسفلت والحفر.

وبينت البلدية أن 69% من البلاغات متوسطة الخطورة، 30% بلاغات خطيرة و1% بلاغات بالغة الخطورة.

وتطبق البلدية نظام التراسل الإلكتروني بين المكتب والحقل بما يحقق العديد من الفوائد، كتسريع إنجاز المعاملات بنسبة 35%، واختصار خطوات إنجاز المعاملات بنسبة 44%، ورفع جودة ودقة المعلومات وخفض مراجعات المتعاملين إلى البلدية بنسبة 75%، والتوقيع الإلكتروني في الموقع للمقاول والاستشاري، وتسهيل أرشفة المعلومات.

وأشارت البلدية إلى إمكانية الإبلاغ عن حالات الطوارئ، عبر الاتصال على الرقم 993 والذي يتيح التعامل السريع مع البلاغات، موضحة أن منصة الخدمات الرقمية توفر حالياً أكثر من 300 خدمة إلكترونية داخلية متاحة للموظفين.

وخلال الشهر الحالي، نظمت البلدية حملات ميدانية للحفاظ على المظهر العام في نطاقها الجغرافي، ونفذت حملة للتصدي لظاهرة الترك والتخزين بشكل مخالف من قبل أصحاب محال الأثاث المستعمل؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتصدي للظواهر السلبية التي من شأنها تشويه المظهر العام.

وبينت البلدية أن إلقاء مخلفات البناء بشكل عشوائي وفي الأماكن غير المخصصة لها، يعرض السكان للخطر، ويهدد السلامة العامة وتلوث البيئة، ما يتطلب التزام الجميع بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للتعامل مع مخلفات البناء، والحفاظ على مظهر المدينة وسلامة السكان.

وأكدت ضرورة الحد من البناء العشوائي في المناطق الصناعية من دون ترخيص من الجهات المخصصة لأن في عدم الالتزام بالقوانين تشويه للمظهر العام للمدينة، ويهدد سلامة السكان.

جائزة «الخوذة الذهبية»

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، الدورة الثانية من جائزة البيئة والسلامة والصحة المهنية» للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي، تحت مسمى (الخوذة الذهبية)، للعام الجاري 2021؛ بهدف تعزيز الممارسات الآمنة في مجال السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وذلك عن بُعد، نظراً للظروف الراهنة الخاصة بجائحة «كوفيد - 19».

تجسد الجائزة حرص بلدية مدينة أبوظبي على الالتزام بتعزيز مكانتها الرائدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، من خلال تشجيع وتحفيز الكيانات العاملة في هذا القطاع للارتقاء بممارسات السلامة والصحة المهنية.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن الجائزة تهدف إلى تحسين وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، مما يؤدي إلى الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين فئات العاملين في هذا القطاع.