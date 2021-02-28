ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في مارس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد عن شهر مارس عن أن التوقعات تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سوف تكون أقل من المعدل.. علماً بأن معدل الأمطار على الدولة في شهر مارس 11.9 ملم.

كما تشير التوقعات لشهر مارس إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل أو أعلى بشكل طفيف على بعض المناطق، علماً بأن معدل درجات الحرارة على الدولة في شهر مارس 23.2 درجة مئوية.

كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 52%،، وتظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب/‏ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

أما ما يتعلق بالرياح السائدة، فتكون شمالية غربية أغلب أيام الشهر وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/‏البحر.. وأعلى سرعة رياح تم تسجيلها بلغت 123 (كلم/‏س) في دلما سنة 2020. وبالنسبة إلى الرطوبة، كان متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 52%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 71%، إلى 84%،، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19%، إلى 33%،.