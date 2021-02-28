«اتحادية الموارد» تصدر تقريرها السنوي «التفاعلي» 2020

دبي (الاتحاد)

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، التقرير السنوي الخاص بإنجازاتها عن عام 2020، بصيغة إلكترونية تفاعلية مبتكرة، تُعد هي الأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية، وعممته على موظفي الحكومة الاتحادية، عبر البريد الإلكتروني الخاص بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وكذلك على متعامليها وشركائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأتاحته للعامة على الموقع الإلكتروني.

وتسلط «الهيئة»، في تقريرها التفاعلي، الضوء على بعض إنجازاتها من مبادرات ومشروعات استراتيجية، خلال عام 2020، مع بعض التركيز على جهودها الاستثنائية في رقمنة أنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتحويلها إلى ذكية، تستشرف المستقبل، وتواكب مقتضيات المرحلة، وتلبي توجهات القيادة الرشيدة.