مستشفيات الظفرة تطلق خدمة جديدة في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلق مستشفى مدينة زايد، التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمة جديدة لتقييم وعلاج مشاكل النطق وتسهيل عمليات البلع، وذلك من خلال إجراء تأهيلي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون اضطرابات التواصل وصعوبات البلع.

وأوضحت الدكتورة هيفاء سالم النهدي، المدير التنفيذي في مستشفيات الظفرة، أن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها إلى باقة الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة التي تقدمها مستشفى مدينة زايد لسكان منطقة الظفرة، تساهم بشكل فعال في توفير علاج للعديد من الحالات التي تعاني صعوبات النطق والبلع، حيث تعتمد استراتيجية العلاج على تقييم شامل للنطق واللغة والبلع، مع العلاج الفردي القائم على الأدلة لاضطرابات التواصل والكلام والبلع، وكذلك تقديم خدمات متخصصة للتواصل الاجتماعي، وأيضاً التواصل البديل والمعزز، مع تدريب أولياء الأمور على تحفيز المريض بالمنزل.

ويتم وضع خطة لعلاج الحالة من خلال فحص المريض من قبل الطبيب الاختصاصي للطب الطبيعي والتأهيل واختصاصية النطق والبلع لتحديد خطة العلاج.

وأضافت الدكتورة النهدي، أن مستشفيات الظفرة حريصة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاج إليها سكان منطقة الظفرة، وتوفير كافة الإمكانات داخل مستشفى مدينة زايد، كونه المستشفى المرجعي لمنطقة الظفرة، موضحة أن المستشفى حصل مؤخراً على اعتماد دائرة الصحة كمركز تعليمي متوسط في منطقة الظفرة، يخول المستشفى تقديم البرامج التعليمية سواء كان برنامج الامتياز، العودة إلى الممارسة المهنية، أو المرافقة السريرية، أو المراقبة التدريبية للتخصصات الطبية بحد أقصى 40 متدرباً من التخصصات كافة، وهي: فني الأسنان والتمريض والقبالة، وفني الأشعة، وفني المختبرات الطبية، وفني التغذية والصيدلة، وفني العلاج الطبيعي.

ويحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج بعد انتهاء فترة التدريب، موقعة من المدير التنفيذي للدائرة المعنية، ومن المدير التنفيذي للموارد البشرية.