«روبوت» يستقبل المتعاملين في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة مبادرة الإدارة اللينة، وتتمثل بإحلال جهاز روبوت بدلاً من موظف الاستقبال الذي يقوم بدوره بالمساعدة في تسهيل أداء الأعمال بيسر وسهوله ودقة عالية.

وأكدت الدائرة خلال الكشف عن مشروعها ضمن أسبوع «الإمارات تبتكر»، أن من أهدافه الرئيسية التواصل الفعال مع عملاء الدائرة ضمن أعلى معايير الصحة والسلامة.

كما خصصت الدائرة ضمن مشاريعها الرقمية قاعة استشراف المستقبل، وهي قاعة العالم الافتراضي لعرض الخدمات الإلكترونية عالية الجودة، باستخدام تقنية العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد.

وتعد القاعة التي تختصر الزمان والمكان منصة للتعرف على علوم وبرامج ومهارات مختلفة، وتعد أول قاعة في دوائر ومؤسسات إمارة الفجيرة تستخدم هذه التجربة.

دقة

أكد محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أن الذكاء الاصطناعي طريق سالك للوصول إلى تحقيق الأهداف، فقد تم إنشاء الإدارة اللينة والتي تتمثل بالاستعانة بالإنسان الآلي أو الروبوت والذي حل محل موظف الاستقبال، مما ساعد على تسهيل أداء الأعمال بيسر وسهولة ودقة فائقة، حيث إن جهاز الروبوت يربط طالب الخدمة بمقدم الخدمة إلكترونياً، سواء بالصوت بين المراجع والموظف أو باستخدام التعليمات، التي تظهر على شاشة «الروبوت» أو عن طريق الكتابة، حيث يتم الربط بين شاشة طالب الخدمة عن طريق الروبوت وشاشة مقدم الخدمة مباشرة، ويتم إنجاز المعاملة في وقت قصير جداً.