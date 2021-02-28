«زراعتي اكتفائي» لإنتاج الأسمدة العضوية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة افتراضية حول إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات المنزلية، وتأتي هذه الورشة الافتراضية ضمن مبادرة «زراعتي اكتفائي» التي أطلقها الاتحاد النسائي العام منذ أواخر 2017؛ بهدف تشجيع المرأة على الزراعة المنزلية عبر استغلال المساحات الخضراء في إنتاج منتجات غذائية عضوية صحية تثري مائدة الأسرة.

وقدمت المهندسة فاطمة محمد بن طرش ضابط أول إرشاد بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عرضاً تعريفياً تحدثت من خلاله عن مفهوم الحديقة المنزلية وأهداف وأساسيات الزراعة المنزلية، ومميزات تحضير السماد العضوي في المنزل وآلية إعداده، مشيرة إلى إمكانية إعادة تدوير 30% من النفايات المنزلية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة.

من جانبها، أوضحت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام أثناء إدارتها للجلسة الافتراضية بأن مبادرة «زراعتي اكتفائي» تعبر عن الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستشراف سموها للدور الحيوي للمرأة في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، كما أوضحت أن الجلسة الافتراضية تزامنت مع يوم البيئة الوطني، وشهر الابتكار بهدف تشجيع المرأة على التفكير بطريقة ابتكارية في التخلص من النفايات المنزلية عبر إعادة تدويرها.