حشيش في أمتعة زائر

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أمس، زائراً آسيوياً يبلغ من العمر 25 سنة، جلب مادة مخدرة عبارة عن لفافة بلاستيكية سوداء اللون، تحتوي على كتلة لمادة داكنة تزن 826 جراماً، تبين أنها حشيش.

وأفادت الموظفة في جمارك دبي بأنه تم الاشتباه في حقيبة المتهم، حيث تبين وجود كثافة فيها، وبسؤاله نفي وجود آية ممنوعات بها، وبعد تفتيشها تبين وجود مادة الحشيش، وأمرت النيابة بإحالة المتهم لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، مع تشديد العقوبة.

كما أحالت النيابة العامة 3 آسيويين، أحدهم سائق والآخران عاطلان عن العمل، قاموا بسرقة كابلات كهربائية تقدر قيمتها بـ 122 ألف درهم، حيث توجهوا إلى مستودع بمنطقة القوز الرابعة في وقت متأخر من الليل، وتمكنوا من كسر قفل الباب،

وسرقة الأموال المنقولة.

وتمت إحالة المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، مع تشديد العقوبة.

كما أحالت النيابة العامة زائرة أفريقية في عقدها الثالث، قامت بتزوير ختم دخول وختم الخروج المنسوب صدوره لمطار دبي الدولي، حيث تبين في المطار بعد إجراء التدقيق وفحص الوثائق، أن الختم مزور وذلك عندما حاولت المتهمة مغادرة الدولة عن طريق منفذ مطار دبي الدولي.