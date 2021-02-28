200000 درهم تعويضاً عن دية شرعية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام شركة تأمين وقائد المركبة (المتسبب في الحادث) بأن يؤديا إلى والد الشاب المتوفى له بالتضامن والتضامم الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم، وبإلزامهما بأن يؤديا لوالد الشاب المتوفى تعويضا أدبيا مقداره 100 ألف درهم.

وتدور حيثيات القضية في أن الشاكي (والد الشاب المتوفى) قد أقام دعوى بإلزام شركة تأمين وقائد المركبة (المتسبب في الحادث) بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم الدية الشرعية والتعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية، لأنه تسبب بخطئه وإهماله في وفاة ابن الشاكي وذلك أثناء قيادته السيارة المملوكة للخصم المدخل والمؤمن عليها لدى (شركة تأمين).

وقد أدين قائد السيارة على قيادته للسيارة بطيش وتهور، وقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام (شركة تأمين) بالتضامن مع (قائد المركبة المتسبب) في الحادث بأن يؤديا إلى والد الشاب المتوفى نصيبه من مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية، وبإلزامهما بأن يؤديا لوالد الشاب المتوفى تعويضا أدبيا مقداره 100 ألف درهم. وبرفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليها الأولى أصليا المدعية فرعيا. واستأنف والد الشاب المتوفى الحكم واستأنفته (شركة التأمين) وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت (شركة التأمين) على الحكم بالنقض الماثل وعرض على هذه المحكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه وفقا للقانون الاتحادي بشأن السير والمرور على أنه «لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، مما يعني أنه يدل على أنه متى كانت السيارة المؤمن عليها غير مرخصة فإنها لا تعد صالحة للاستعمال وفق قانون السير والمرور سالف البيان ولا تلتزم الشركة المؤمنة بدفع مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له».