%62 انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية بدبي

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من العام 2020، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

وأظهرت الإحصائيات انخفاض معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 62% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، كما حقق مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 1.8% في العام 2020 وكان المستهدف 2.7%.

واطلع اللواء الزفين على نتائج الحملات المرورية في العام الماضي مقارنة بالعام 2019 ومن ضمنها حملة سلامة المشاة، الانحراف المفاجئ، عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، رمضان بلا حوادث، العودة للمدارس، صيف بلا حوادث، والسرعة القاتلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية في العام الماضي 147.561 مستفيد في العام 2020 مقابل 131.808 مستفيد في العام 2019.

كما وأطلع على الإحصائيات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 258 فعالية في العام الماضي مقارنة ب 1211 فعالية خلال الفترة نفسها من العام 2019، بينما بلغت عدد المواكب التي شاركت فيها 306 مواكب في العام 2020 مقابل 218 موكبا في نفس الفترة من العام 2019، فيما نظم المعهد المروري 108 دورات في العام الماضي استفاد منها 1235 شخصا مقابل 167 دورة في العام 2019 استفاد منها 1069 شخصاً.

والجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة الربع سنوية، مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كلا حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية والوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.