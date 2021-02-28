«دبي للأمن الإلكتروني» يوقع اتفاقية شراكة مع «تاليس»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «تاليس» لخدمات الأمن الإلكتروني، وذلك للتعاون بين الجانبين في مجالات الأمن الإلكتروني المختلفة، وذلك لتمكين الابتكار والنمو الاقتصادي في إمارة دبي.

وسيعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على مبادرات استراتيجية مختلفة، بما يدعم المساعي الرامية لتحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في تطوير المهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في الإمارة. وعلاوة على ذلك، سوف يعمل الطرفان على تطور أحدث الأساليب لتحسين مرونة الفضاء الرقمي، وتقديم أفضل الحلول للجهات الحكومية.