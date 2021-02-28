«اتحاد الكتاب» يطرح برنامجه الشهري

أبوظبي (الاتحاد) أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع أبوظبي- برنامجه الثقافي لشهر مارس الذي سيبث افتراضياً في الثامنة مساءً كل يوم اثنين، ويشمل البرنامج محاضرات ثقافية ونقدية وفكرية، بالإضافة إلى أمسيات في مختلف الأجناس الأدبية، من بينها جلسة تناقش كتاباً في أدب الطفل، يتألف من ستة أجزاء، حمل عنوان: «يوميات مشاغب» و«يوميات مشاغبة»، واستضافة القاصة فاطمة المزروعي للحديث عن تجربتها الإبداعية، وفي ندوة عن القراءة يستضيف «الاتحاد» الدكتور هيثم طه للحديث عن استخدامات العلوم الدماغية في القراءة، وإيزابيل أبو الهول للحديث عن المقروء وطرق الاستفادة المثلى منه، كما سينظم ندوة عن البرامج الثقافية، المرئي والمسموع نموذجاً، ويتحدث فيها الإعلاميان جمال مطر ومؤيد الشيباني ويديرها حسين المناعي، ويختتم فرع أبوظبي أمسياته لشهر مارس بمحاضرة عن الثقافة والاستقطاب الحضاري.

إلى ذلك، قال حارب الظاهري، رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، إن البرنامج تضمن قضايا مهمة، مثل القراءة والثقافة والبرامج الثقافية الإعلامية والتجارب الإبداعية المحلية، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد المؤقت وأعضاء الهيئات الإدارية في جميع فروع الاتحاد، عازمون على تقديم ما يليق بالثقافة الإماراتية بوصفها واجهة ثقافية تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات.



