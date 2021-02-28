«علاقات الشارقة» تبحث إنشاء معهد فرنسي

الشارقة (الاتحاد) بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع ممثلي معهد الرابطة الثقافية الفرنسية، إنشاء فرع للمعهد في الشارقة؛ بهدف تعزيز تبادل التجارب الثقافية وترسيخ الروابط الحضارية، إلى جانب توفير برامج أكاديمية ومعرفية في الإمارة الداعمة لتعلّم اللغات والتعرّف إلى مكونات وثقافات الشعوب.

وزار وفد معهد الرابطة الفرنسية عقب الاجتماع جامعة الشارقة، واطلع على ما توفّره من بيئة أكاديمية متقدمة ومتطورة، إلى جانب النشاطات التي تدعم دور المؤسسات الأكاديمية في الارتقاء بمقومات المشروع التنموي للإمارة.

إلى ذلك، أشار الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إلى أن الإمارة يربطها تاريخ طويل من العلاقات الثقافية مع مدن الجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد، موضحاً أن إنشاء فرع لمعهد الرابطة الفرنسية في الشارقة يثري المشهد الثقافي فيها، ويفتح المجال للتعرّف على إبداعات روّاد النهضة الفرنسية الذين أثروا البشرية بالكثير من المنجزات الخالدة، كما يعزز علاقات الإمارة مع المدن التي تجمعها مع الشارقة قواسم مشتركة في العديد من القطاعات، أبرزها العلوم والمعارف.

وأوضح أن لقاء الدائرة مع ممثلي معهد الرابطة الثقافية الفرنسية يأتي ضمن لقاءات رامية إلى الارتقاء بمستوى العلاقات والعمل على متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال هذه اللقاءات.

وثمن الوفد الفرنسي جهود إمارة الشارقة وما تقوده من حراك على المستويات كافة لفتح قنوات للتواصل مع مختلف بلدان العالم، خاصة على مستوى الثقافة والأدب والفن.