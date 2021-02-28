الأرصاد: طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.



