«القابط» و«الكوفر» يعودان إلى متاجر الدولة غداً

شروق عوض (دبي)

تعزز «بسطات» و«برادات» أسواق السمك والمنافذ التسويقية والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، غداً الاثنين ولغاية نهاية يناير المقبل، بنوعين من الأسماك غابا عنها لمدة 28 يوماً، وهما «القابط» و«الكوفر»، حيث سيقوم ما يقارب 6 آلاف صياد مرخص من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة بمد الأسواق بهذيّن الصنفيّن بعدما تم منعهما من صيدها طيلة شهر فبراير الماضي، مع التزامهم بحظر صيد أسماك القرش بدءاً من اليوم ولمدة 4 أشهر.

وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في الوزارة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ السماح للصيادين بمعاودة صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» وعرضهما في الأسواق ومختلف منافذ البيع في الدولة، جاء بناء على قرار الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد هذيّن الصنفيّن في كافة مناطق الصيد المسموحة وتسويقهما، بعد أن تمّ حظر ذلك كلياً في كافة أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أياً كان مصدرها، اعتباراً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير، ولمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023، كما ألغى هذا القرار العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر.