محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ومعالي خلدون خليفة المبارك ومعالي جاسم محمد الزعابي ومعالي سهيل محمد المزروعي ومعالي أحمد علي الصايغ.