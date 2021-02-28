"الصحة" تقدم 5.372 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 5.372 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,020,461 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.87 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".