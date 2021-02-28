جامعة الشارقة تطرح برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية

الشارقة (الاتحاد)

تطرح جامعة الشارقة برنامجاً جديداً للدراسات العليا للعام الأكاديمي المقبل، وهو برنامج «ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية» والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل وزارة التربية والتعليم، وهو برنامج أكاديمي متعدد التخصصات تتشارك في طرحه في الجامعة كلياتها: الهندسة، والعلوم، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الصحية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة.

وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن البرنامج المقترح يهدف إلى بناء بيئة تتمحور حول الأبحاث العلمية لتطوير البحوث والأفكار الطبية الحيوية التي ستوفر المعرفة والخبرة بمستوى عالمي للبحوث متعددة التخصصات في الهندسة والعلوم والطب والعلوم الصحية، كما أن البرنامج سيخدم قطاع الصناعة ذات العلاقة بمجال الهندسة الطبية الحيوية، نظراً لحاجة هذا القطاع لمهندسين ماهرين وموهوبين، والذين سوف تتاح لهم الفرصة لتقديم أفكار بحثية مبتكرة والعمل على تطويرها باستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة تحت إشراف أساتذة وعلماء الجامعة.

ومن المتوقع أن يعمل الخريجون في مناصب بحثية، ووظائف هندسية تقنية تشرف على المعدات الطبية الحيوية وصيانتها، وتدريب الأطباء على استخدام المعدات الجديدة، والعمل مع شركات التصنيع أو تزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة وغير ذلك.