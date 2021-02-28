مدير المدرسة غير مخوّل بمنح موافقة العمل عن بُعد

دينا جوني (دبي)

أكد قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي على مسؤولية مدير المدرسة أو من ينوب عنه عن التبليغ في حال عدم التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمية أو الغياب غير المبرر بمستند رسمي.

ولفتت الوزارة في تعميم إلى إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز التعليم المستمر في إمارة أبوظبي إلى أن مدير المدرسة أو من يمثله أو الرئيس المباشر غير مخولين لمنح الموظفين المنقطعين عن العمل أو الموجودين خارج الدولة لأي سبب كان موافقة للعمل عن بُعد. وشرحت أن ذلك يتطلب موافقة لجنة الموارد البشرية لقطاع العاملين بالمدارس، من خلال رفع طلب لموظف الدعم المدرسي التابع للمدرسة، ليقوم بإجراءاته في عرض الطلب على الجهة المعنية للبت فيه والإفادة بالرد.