4 قرارات عززت جهود الإمارات في الحوكمة خلال 2020

عززت الإمارات من جهودها في ترسيخ مبدأ الحوكمة خلال العام 2020 وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة ممثلة بالحكومة الاتحادية لترسيخ هذا المبدأ الذي بات يلعب دوراً مهماً في مسيرة التنمية المستدامة.

وشملت قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي صدور 4 قرارات، بالإضافة إلى تواصل حملات التوعية وتنظيم ورش العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، أسهمت في مجملها في تعزيز ريادة الدولة في الحوكمة الرشيدة.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / - إن دولة الإمارات واصلت تعزيز منظومتها في الحوكمة خلال العام 2020، حيث أطلق مجلس التوازن بين الجنسين «الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، مشيراً إلى أن الدليل يعطي المرأة الكثير من المعلومات والإرشادات لكي تتمكن من دخول مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الحكومية بنجاح، وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تطلق مثل هذا الدليل الذي ساهم في تمكينها في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور أشرف أنه وخلال شهر فبراير من العام الماضي أصدر مجلس الوزراء «دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية» والذي يرسي قواعد الحوكمة الخاصة بمجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتسق أيضاً مع القوانين والتشريعات الحاكمة بالدولة.

من جانبها، فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تحديث جديد لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق الدولة، والذي رفع من سقف الحوكمة بتلك الشركات والمؤسسات المالية بشكل كبير، حتى تضاهي مثيلاتها بالأسواق المتقدمة.

كما قام المجلس التنفيذي بحكومة دبي بإصدار دليل الحوكمة لمجالس الإدارة بالحكومة المحلية والذي يضمن التزام تلك المجالس بأفضل معايير الحوكمة، حفاظاً على مكتسبات الإمارة وضمان سعادة المتعاملين وحقوقهم عند التعامل مع حكومة دبي.

وأكد الدكتور أشرف أن العام الماضي شهد تقديم العديد من البرامج التدربية وورش العمل باستخدام التكنولوجيا لنشر الوعي بالحوكمة، سواء على مستوى الوحدات الحكومية بالدولة أو الشركات والمؤسسات المالية. فقد شارك معهد حوكمة مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية حول مفاهيم الحوكمة وأهميتها وطرق تطبيقها وتطويرها.

وبشأن خطة معهد حوكمة خلال العام 2021، قال الدكتور أشرف: إن الشق الرئيسي منها يقوم على التعاون مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة في 2020 وذلك من خلال تقييم نظم الحوكمة الحالية وتطويرها بما يتفق من القرارات والتشريعات الجديدة. كذلك يعمل معهد حوكمة بشكل مكثف مع البنوك والشركات المدرجة في مراجعة وتحديث كافة أدلة ولوائح الحوكمة بها وفقاً للمتطلبات التشريعية. كما يعمل حوكمة مع تلك المؤسسات في مجال «تقييم مجالس الإدارة» وهو مطلب تشريعي جديد تم إلزام المؤسسات المالية والشركات المدرجة به.

يشار إلى أن معهد حوكمة يخطط أيضاً للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم الدورات التدريبية لمشاركين من خارج الوطن العربي، خاصةً من أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى قيام المعهد بعمل عدد من الدراسات والندوات التعريفية لنشر الوعي بمستجدات الحوكمة على الساحتين الدولية والمحلية.



