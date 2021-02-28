شرطة أبوظبي: الأسرة المتماسكة حصن

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي في محاضرة عن بُعد بعنوان «كيف تعرف في بيتك مدمن»، ضمن برنامج خدمة التوعية والتثقيف الأسري والتي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتحدث الرائد غالب عبدالله الكعبي مدير فرع تنفيذ البرامج بمديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، عن العلامات والأعراض التي تظهر على الشخص المتعاطي للمخدرات، ومن بينها الجنوح إلى العزلة، والعدوانية في التعامل، والتدهور في الحالة الصحية، وطول السهر، وفقدان الشهية، وعدم المحافظة على العبادات، مما ينعكس على التدني في المستوى الدراسي أو أداء العمل، وظهور آثار جروح مختلفة في جسم المتعاطي.