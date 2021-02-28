نوال الكعبي: «لا تشلون هم» سر النجاح في مواجهة كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة المباركة على أهمية التواصل بين الشباب والكوادر الوطنية المتخصصة التي سجلت منجزات بارزة في مسيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تسليط الضوء على إبداعات هذه الكوادر من المواطنين والمواطنات من شأنه أن يوسع من قاعدة تميز النشء والشباب تعليمياً وعملياً، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة في مواصلة رحلة الإبداع الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة.

جاء ذلك خلال تدشين المؤسسة لبرنامج جديد لتطوير وتمكين الشباب واليافعين بعنوان «عزيمتي.. بصمتي»، بحضور الشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان الأمين العام لمؤسسة المباركة، واستضاف البرنامج الدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم»، وأدارت الجلسة الدكتورة منى المنصوري عضو مجلس إدارة مؤسسة المباركة، بمشاركة عدد من الشباب من مختلف أنحاء الدولة.

وفي بداية الحلقة الأولى من برنامج «عزيمتي.. بصمتي»، أكدت الشيخة شما بنت خليفة على أهمية هذا البرنامج الذي يجسد رسالة وفلسفة مؤسسة المباركة في تسليط الضوء على إبداعات الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات، وتعزيز آلية الاستفادة من تجاربهم، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز من المهارات التطبيقية للشباب واليافعين، كما يفتح هذا البرنامج آفاقاً واسعة للريادة والتميز والابتكار، وتشجيع هذه الفئة الحيوية من أبناء المجتمع على الاقتداء بسيرة وعطاء كوادرنا المواطنة في جميع المجالات.