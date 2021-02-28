حمدان بن راشد يوجه بمكتبة رقمية في «أفريقيا العالمية»

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، بإنشاء مكتبة رقمية جديدة في جامعة أفريقيا العالمية. أعلن ذلك ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، عقب اجتماعه مع سعادة هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية، بحضور نائبيه وعمداء كليات الجامعة.

وقد زار وفد من هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ العاصمة السودانية الخرطوم، وكان في استقباله حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان ومدير جامعة أفريقيا العالمية.

وتوجه مدير جامعة أفريقيا العالمية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه للجامعة على مدى السنوات الماضية، وإلى هيئة آل مكتوم الخيرية على تعاونها مع الجامعة لتمكينها من أداء رسالتها التعليمية وتمكين طلاب أفريقيا من استكمال تعليمهم العالي بالجامعة في مختلف التخصصات العلمية والفنية المختلفة.

وأعرب عمداء الكليات في الجامعة عن امتنانهم وشكرهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم الذي توليه هيئة آل مكتوم الخيرية للجامعة. من جهته، أوضح ميزرا الصايغ أن الجامعة تستقطب خريجي مدارس حمدان بن راشد آل مكتوم في أفريقيا وعددها 50 مدرسة، منها 12 مدرسة في السودان.. فيما التقى الصايغ خلال الزيارة بـ 20 خريجاً وخريجة من الجامعة من أوغندا في مختلف التخصصات الفنية والهندسية والعلمية.. لافتاً إلى أن الجامعة تحتاج لمزيد من دعم الجمعيات الخيرية.. مضيفاً أنه يتم حالياً بحث تشكيل مجلس أمناء الجامعة، على أن يكون ثلث أعضائه من الدول الأفريقية والثلث من السودان والثلث الآخر من كبار الشخصيات والجمعيات الخيرية التي ستدعم الجامعة.

جدير بالذكر أن المكتبة الرقمية الجديدة التي وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإنشائها في جامعة أفريقيا العالمية - والتي تبلغ تكلفة إنشائها 50 ألف دولار - تعد إضافة للمكتبة الحالية في الجامعة والتي تم إنشاؤها عام 2013 بتكلفة 50 ألف دولار بدعم من هيئة آل مكتوم الخيرية.



