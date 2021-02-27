شباب الوطن.. ريادة في الإنتاج الزراعي

أم القيوين (وام)

بات شباب الإمارات ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل بعد أن توالت إنجازاتهم منذ قيام الاتحاد في شتى المجالات، وبرزت مهاراتهم وإمكاناتهم في بناء الدولة، فهم ثروة الوطن التي آمنت القيادة الرشيدة للدولة بطاقتهم المتجددة، وجعلتهم ضمن أولويات أجندتها فأولتهم الاهتمام والرعاية والثقة، وقدمت لهم الفرص المناسبة، وأهلتهم للمشاركة في اتخاذ القرار، وأثبتوا على الصعيدين المحلي والعالمي بأنهم أهل للثقة.

وقد نما هذا القطاع وتطور على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة دعماً استفاد منه 1925 مزارعاً العام الماضي من مواد الدعم التي توفرها الوزارة لتعزيز نمو القطاع، والمساهمة في تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وشمل الدعم توفير 40 نوعاً من مستلزمات الزراعة بنصف تكلفتها الشرائية. كما تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب على تقديم الدعم الكامل للشباب، من خلال إطلاق المبادرات التي تخدمهم، وفتح آفاق عديدة لهم في المجالات كافة، والتي تُعد الزراعة واحدة منها، وأبرز مثال على ذلك المبادرة التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة والتعاون مع مكتب الأمن الغذائي والمائي «مبادرة» سوق المزارعين الشباب «الذي شارك فيه عدد كبير من الشباب المهتم بالمجال الزراعي من خلال المنصة التي تعرض منتجاتهم الزراعية وتروج لها أمام الجمهور والجهات الاستثمارية والتمويلية».

وتحدث سيف راشد الشحي آل علي صاحب مشروع «فيجي بوكس - VEGGIE BOX» في أم القيوين عن سبب اختياره مجال الإنتاج الزراعي، مؤكداً حبه وشغفه بالزراعة منذ الصغر والذي بدأ باهتمام عائلي في نطاق ضيق، إلا أنه مع توافر الفرص والدعم المقدم للمواطن من قبل الحكومة زاد من رغبته في توفير منتجات زراعية محلية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. وقال: «إن برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب، ساهم بشكل كبير في تسهيل المشروع الزراعي الخاص بي، من خلال السماح باستصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط الزراعي والتسويق للمنتجات بصورة قانونية ومنظمة».