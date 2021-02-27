«راس كارجو» ‬للكشف ‬عن ‬المخدرات ‬‬في المنافذ ‬الجمركية

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، على هامش دورة الابتكار «الإمارات للابتكار 2021»، مشروع «راس كارجو» (‏RasCargo) ‬للكشف ‬عن ‬المخدرات ‬والمواد ‬المتفجرة ‬في ‬الشحنات ‬الواردة ‬بالمنافذ ‬الجمركية ‬باستخدام ‬حاسة ‬الشم ‬لدى ‬الكلاب ‬الجمركية.

ويعمل مشروع «راس كارجو» (‏RasCargo)، ‬من ‬خلال ‬تقنية ‬حديثة ‬للكشف ‬عن ‬المواد ‬المهربة ‬تتضمن ‬سحب ‬عينات ‬من ‬الهواء ‬داخل ‬الشحنات ‬والحاويات ‬والبضائع ‬الكبيرة ‬والسفن ‬الخشبية ‬والمحركات ‬والآليات ‬ذات ‬الأحجام ‬الكبيرة ‬والمركبات ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬والشاحنات ‬المغلقة ‬وعرضها ‬على ‬الكلاب ‬الجمركية ‬التابعة ‬لوحدة ‬التفتيش ‬الجمركي ‬الأمني ‬K9 ‬بالهيئة، ‬والتي ‬تقوم ‬بدورها ‬باستخدام ‬حاسة ‬الشم ‬لديها ‬في ‬التعرف ‬على ‬المواد ‬المهربة ‬من ‬المخدرات ‬والمواد ‬المتفجرة، ‬وإعطاء ‬إشارات ‬معينة ‬في ‬حالة ‬الاشتباه ‬بوجود ‬تلك ‬المواد.

وقال معالي علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي تطبق تلك التقنية الجديدة في الكشف عن المواد المخدرة، مشيراً إلى أن تلك التقنية تعد طريقة فريدة من نوعها في فحص الشاحنات والبضائع والآليات المغلقة، من خلال المزج بين التقنيات الحديثة والعنصر البشري والكلاب الجمركية ‏K9.