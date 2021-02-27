شباب الإمارات يتصدرون جائزة «القائد الصاعد»

دبي (وام)

أعلنت جامعة روتشستر الأميركية من مقرها في نيويورك، عن لائحة بعدد من الجوائز والتكريمات التي شملت عدداً من خريجيها عالمياً، حيث تصدر شباب الإمارات هذا العام جائزة «القائد الصاعد». وتعتبر هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تمنحها الجامعة لفئة الشباب على مدار السنوات الماضية، وتعتبر احتفاءً رفيعاً لدولة الإمارات، خاصةً أنها تمنح لأول مرة لشخصية ريادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء هذا الإعلان خلال حفل أقامته الجامعة هذا الأسبوع بحضور عدد من رؤساء الجامعة وعمداء الكليات والمحاضرين وجمع من الخريجين والطلبة من بلدان مختلفة من العالم.