المري يستقبل وفد «الإنقاذ البحري» الإسبانية

دبي ( الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية التابعة لوزارة المواصلات في الحكومة الإسبانية، والذي ضم خليان كومس مدير مركز التدريب، وجرمان ارستارب مدير العمليات، والبيرتو فرناندز مدير الأنظمة، وكفدونجه سواريز مدير التدريب، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، وعدداً من الضباط، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التدريب والإنقاذ البحري. وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير منظومة الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، خصوصاً أن منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية لديها أكثر من 28 موقعاً على السواحل الإسبانية ولديها خبرة كبيرة في مجال التدريب والإنقاذ البحري.

وأبدى وفد منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية إعجابه بمنظومة الإنقاذ البحري في شرطة دبي والتي تتسم بالرشاقة والتطور، مشيداً بجهود القيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام، وإدارة الإنقاذ البحري بشكل خاص في عمليات الإنقاذ في الإمارة التي تتم وفق المعايير العالمية·