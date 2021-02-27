«الدراجات الهوائية» في شرطة دبي يعزز الأمن المجتمعي

دبي ( الاتحاد)

يلعب فريق الدراجات الهوائية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، إلى جانب دوره الريادي في تأمين الفعاليات والمناسبات والأنشطة التي تشهدها الإمارة، ناهيك عن دوره المهم خلال المشاركة في فترة التعقيم الوطني أثناء التعامل مع جائحة كورونا، وقيامه بتأمين المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل الدوريات الشرطية.

واستطاع فريق الدراجات الهوائية في شرطة دبي، تنفيذ 1303 مهام العام الماضي، والقيام بتنفيذ 1069 جولة تأمين في المناطق السياحية، وتأمين 109 فعاليات على مستوى الإمارة، إلى جانب الانتقال للتعامل مع 8 حالات طارئة، والقيام بـ 115 مهمة تأمين خلال فترة التعقيم الوطني.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن أهمية فريق الدراجات الهوائية تكمن في قدرته على الوصول إلى جميع الأماكن بالسرعة الممكنة، متحدياً بذلك الازدحامات والاختناقات المرورية، والأماكن الضيقة، بحيث يكون الفريق قادراً على الوصول إلى كل الأماكن المهمة، كالمواقع والمناطق السياحية والمراكز التجارية، والأسواق والشواطئ والقنوات المائية، ويشارك في تأمين الفعاليات والاحتفالات والمناسبات والأنشطة المختلفة التي تشهدها إمارة دبي، ويتميز بسرعة وسهولة الوصول إلى مواقع الفعاليات والاستدعاء السريع وتجاوز الازدحامات.