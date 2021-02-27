قائد شرطة رأس الخيمة يواصل لقاءاته مع الجاليات

رأس الخيمة (الاتحاد)

قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بلقاء عددٍ من الجاليات الأوروبية المقيمة في إمارة رأس الخيمة، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات.

وتبادل عن بُعد مع جميع فريق المبادرة، الأحاديث الودية والتحاور معهم ومعرفة ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة، وبما يحقق رؤية الحكومة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة.

وأكد حرص شرطة رأس الخيمة على التواصل الدائم مع أبناء جميع الجاليات الموجودة في الإمارة؛ من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يخص الظواهر والقضايا المستجدة، كما تحرص على إطلاعهم على أبرز البرامج المستحدثة التي تنفذها مختلف الإدارات العامة في شرطة رأس الخيمة، خاصة بعد اختيار الإمارة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021 للسنة الثانية على التوالي.

وتقدم بالشكر الجزيل لكل أبناء الجاليات على جهودهم وتعاونهم الفعال للتصدي لجائحة «كوفيد - 19»، وتفاعلهم مع حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مما ساهم في خلق بيئة تعاون خلاقة، شعارها التعاون والتكاتف مع الإجراءات كافة التي تتبعها الدولة في مكافحة الوباء الذي يجتاح العالم.