حملة توعية للحفاظ على المظهر العام في مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعية عن بُعد للحفاظ على المظهر العام في مصفح من مركبات خلاطات الإسمنت والإضرار بالأصول، استهدفت الملاك والمستثمرين والأفراد في‏‭ ‬المناطق ‬الواقعة ‬ضمن ‬النطاق ‬الجغرافي ‬لمركز ‬بلدية ‬مصفح: ‬منطقة ‬مصفح ‬الصناعية، ‬ومنطقة ‬المفرق ‬الصناعية، ‬والنوف، ‬وحميم.

وهدفت الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالالتزام بقوانين إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام، والحفاظ على البيئة النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وإيجاد بيئة صحية للعمل، وكذلك تعزيز التواصل المجتمعي بين البلدية وكافة شرائح وفئات المجتمع.