الطقس المتوقع على الدولة حتى الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة من اليوم وحتى الاربعاء على النحو التالي:

السبت: الطقس، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الشرقية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً جنوباً صباحاً - انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف ظهراً في بحرعمان.

الأحد: الطقس، رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط الى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين: الطقس، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الثلاثاء: الطقس، رطب صباحاً خاصة على السواحل - صحو إلى غائم جزئي - ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الأربعاء: الطقس، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.