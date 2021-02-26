«هاكاثون الصحة».. «الطريق إلى الحمل الآمن»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من هاكاثون الصحة بنسخته الافتراضية، والذي تنظمه كل من دائرة الصحة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، ويمتد لمدة يومين 26 إلى 27 فبراير 2021 تحت عنوان «هاكاثون الطريق إلى الحمل الآمن»، بدعم من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة الصحة أبوظبي والشرقية المتحدة للخدمات الطبية ومايكروسوفت، ويستهدف المبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي من مبرمجين ومصممين وخبراء بيانات.

ويستضيف الهاكاثون، افتراضياً، عدداً من المتحدثين لتسليط الضوء على موضوعات مختلفة من خلال جلسات نقاشية وأنشطة جماعية تركز على الحمل الآمن والصحي.

وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نسعى إلى تعزيز دور الابتكار والبحث واتخاذها كأدوات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، فيما حرصنا على تنظيم هاكاثون الصحة الذي يأخذ هذه المرة منعطفاً مختلفاً بتركيزه على المشكلات التي تصاحب الحمل وإيجاد الحلول التي يمكن أن تساعد في إدارة مضاعفات أثناء الحمل والحد من خطر حدوثها.

وأضاف: أن هاكاثون الصحة يركز في كل دورة على موضوع طبي بهدف تحفيز العمل الإبداعي والابتكاري وتشجيع القطاعات الصحية في أبوظبي على ابتكار برامج متطورة من شأنها أن تساهم في تطوير مستويات الخدمات المقدمة.