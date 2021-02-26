«مستشفيات ميدكير» تنضم إلى «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة مستشفيات ميدكير» عن إقامة شراكة بينهما، تنضم بموجبها المجموعة والمرافق التابعة لها إلى برنامج الخصومات «إسعاد».

وستقدم مجموعة مستشفيات ميدكير إلى حاملي بطاقة إسعاد خصماً حصرياً بنسبة 30% على الخدمات الطبية في مستشفياتها وعياداتها، وخصماً بنسبة 15% على خدمات الجلدية والتجميل، بالإضافة إلى جميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين التي تقدمها المجموعة في فروعها في إمارتي دبي والشارقة، بالإضافة إلى جميع فروع العيادات الطبية التابعة لها.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: إن تعاقدنا مع «مجموعة مستشفيات ميدكير» يعد من التعاقدات المميزة في الجانب الصحي كونه يشمل شبكة تتكون من 4 مستشفيات مُتعددة التخصصات، و4 مراكز متخصصة، و9 مراكز طبية متكاملة بجميع مرافقها، وبخصومات مميزة وحصرية.