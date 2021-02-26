«سحاب الخير» تحلق بمشاريع الشارقة الخيرية حول العالم

الشارقة (وام)

ساهمت مبادرة «سحاب الخير» التي أبرمتها جمعية الشارقة الخيرية عام 2006، بالتعاون مع شركة العربية للطيران في تنفيذ أكثر من 100 مشروع خيري بتكلفة 7.2 مليون درهم حتى الآن، موزعة على عدد من البلدان.

وأكدت الجمعية أن تنفيذ تلك المشاريع جاء في إطار الشراكة القائمة بين الجمعية وشركة العربية للطيران، والتي تُعنى بجمع تبرعات المسافرين على متن رحلات العربية للطيران، وتسليمها إلى جمعية الشارقة الخيرية ليتم من خلالها تنفيذ المشاريع الخيرية.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات: إن مبادرة «سحاب الخير» التي ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المسافرين على متن رحلات طيران العربية للتبرع، ودعم المشاريع التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية تستهدف دعم جهود التنمية المجتمعية والاقتصادية في المجتمعات الأقل حظاً من خلال تأسيس وتطوير مؤسسات تعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدول التي بحاجة ماسة لمثل هذه الخدمات ضمن أهداف ورؤية الجمعية.

وأوضح أن المشاريع المنفذة تنوعت بين التعليمية والصحية ومشاريع الإغاثة، إلى جانب مشاريع صحية وإنتاجية، وغيرها من المشاريع التي أسهمت بشكل كبير في تغيير حياة المستفيدين.