افتتاح مسجد الشفاعة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد الشفاعة، في منطقة العطين بمدينة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة الجهود التي تحرص عليها الدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بعمارة المساجد وتوفير الأجواء الإيمانية للقاطنين في الإمارة.

وقد شيد المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 4601 متر مربع، حيث يتسع لنحو 515 مصلياً ومصلية، منها 65 للنساء، وتم بناؤه وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتعلوه 5 قبب دائرية الشكل ومنارة بارتفاع 21 متراً، مع وجود المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة، وسكن للإمام، وعدد من مواقف السيارات.

ويأتي افتتاح المسجد حرصاً من الدائرة على مواكبة التطور العمراني في إمارة الشارقة، حيث يقع المسجد على امتداد طريق الذيد، مما يخدم مرتادي هذا الطريق الحيوي.