16 مليون درهم إنفاق «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أنفقت جمعية بيت الخير منذ بداية العام الجاري، نحو 16 مليون درهم استفادت منها أسر من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، والطلاب والأيتام وأصحاب الهمم، فضلاً عن المرضى وكبار السن والحالات الطارئة.

وأشار عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إلى أن أهم أهداف الجمعية العام الجاري تعزيز جودة ونوعية الخدمات، وزيادة فرص الإسعاد والكفاية للمستفيدين، مع تغطية أكبر شريحة ممكنة من الحالات المسجلة لدى الجمعية.

وقال: «تقوم «بيت الخير» بالتدقيق على طالبي المساعدة، ومساعدة أكثرهم حاجة، بما يحقق التكافل، مع قيم مضافة تسعى لإسعاد الأسر والحالات المحتاجة، وتزيد من شعورها بالدعم والرعاية، تحقيقاً للتكافل والتلاحم المجتمعي».

وأضاف: «تعتمد نظاماً متكاملاً للبحث الاجتماعي، تقوم به باحثات مواطنات ومؤهلات، لهن دراية ومعرفة بخصوصيات الأسرة الإماراتية، ويخضعن باستمرار للتدريب والتوجيه، ويقمن بتدقيق بيانات طالبي المساعدة والمرشحين لها من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، لاختيار الأكثر حاجة منهم، وتقديم المساعدة المناسبة».

وذكر العوضي، أنه يتم الإنفاق وفق حزمة من المشاريع تصل إلى 20 مشروعاً وبرنامجاً، تغطي كافة الأسر والفئات المستهدفة، تتوزع تحت برامج التكافل والدعم المجتمعي وبرامج الإسعاد، التي تضيف إلى حياة المستفيدين، بعد أن تحقق لهم الكفاية الممكنة لتحقيق متطلباتهم المعيشية الأساسية.

وأفاد العوضي، بأن الجمعية أطلقت حملتها الرمضانية مبكراً بهدف الاستعداد بشكل متميز لخدمة الشريحة المجتمعية المستهدفة، وقد تم وضع الآلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الجمعية الرمضانية، وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

المير الرمضاني

أعلن عابدين العوضي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع المير الرمضاني من خلال الجمعيات التعاونية والشركات المتفق معها، عن طريق الهوية الوطنية، بينما ستحول العيدية والزكوات عن طريق شركة الصرافة المتعاقد معها والبنوك، حيث لن يكون هناك تجمع في أفرع ومقر الجمعية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتولي الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع وبرامج الحملة على مدار ثلاثة أشهر، موضحاً أنّ من أهم مشاريع الحملة الرمضانية المير الرمضاني، وإفطار صائم وزكاة الفطر، بالإضافة لمشروعي العيدية وكسوة العيد.