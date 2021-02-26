1305 مواطنين ومواطنات اجتازوا برامج «مبادرة مستقبلي»

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الطاقات البشرية المواطنة هي أساس نهضة الدولة وعنوان الارتقاء في شتى المجالات فهم أبناء زايد القادرون على الإبداع والابتكار بلا توقف، وهم أبناء الوطن وخير من يحمل رايته ويعلي كلمته في كافة المحافل.

جاء ذلك خلال حضوره ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حفل التكريم والذي أقيم أمس الأول عبر الاتصال المرئي لعرض مخرجات نتائج مبادرة مستقبلي، حيث اجتاز 1305 مواطنين ومواطنات البرامج التدريبية ضمن «مبادرة مستقبلي» التي أطلقت في شهر أغسطس من العام الماضي بالتعاون بين مركز «عجمان إكس» التابع لدائرة البلدية والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتدريب الباحثين عن العمل بهدف تمكينهم من وظائف المستقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن مركز عجمان x التابع لدائرة البلدية استضاف المبادرة التي أهلت الباحثين عن العمل وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتي يشهدها العالم وسط جائحة «كوفيد- 19»، مشيراً إلى أن المبادرة منحت المنتسبين شهادات معتمدة من أرقى الجامعات الدولية والشركات الرائدة في كافة التخصصات. وأضاف: تضمنت المبادرة جملة من البرامج والمواضيع المطروحة حول منظومة إدارة الابتكار وبرامج تكنولوجيا المستقبل في الذكاء الاصطناعي وعلم إدارة وتحليل البيانات وبرامج إدارة الأعمال وقطاعات الصحة والاقتصاد لتمكين الخريجين من شغل المناصب المرموقة في الجامعات العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى».

من جانبه، أشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لشباب الوطن، مثمناً حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعم ملف التوطين الذي يحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة بالدولة. كما ثمن معاليه جهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي في دعم مبادرة مستقبلي، مشيداً بجهود القائمين على المبادرة التي تعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين الجهود الاتحادية والمحلية وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين وفقاً للقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء. وقال: إن الإنجاز اللافت الذي حققته المبادرة يؤكد على وعي وإدراك شباب الوطن بأهمية البرامج التدريبية ودورها الكبير في حصولهم على الوظيفة التي يتطلعون إليها وفقاً لمتطلبات الوظائف التي زاد الطلب عليها نتيجة جائحة «كورونا». وهنأ معاليه الخريجين مشيداً بحرصهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم عبر التحاقهم بمبادرة مستقبلي لبناء مستقبلهم الوظيفي. من جهتها، قالت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، إن الذكاء الاصطناعي هو عنوان المرحلة الحالية، حيث إن شكل الوظائف قد تغير والمستقبل بحاجة لوظائف جديدة، وعليه فإن المبادرة فتحت أبواب الفرص أمام المنتسبين لتمكينهم من معرفة التحديات والانطلاق في درب الإنجاز، مشيرة إلى أن المبادرة تضمنت 4000 برنامج تدريبي في مختلف المجالات بالتعاون مع منصة كورسيرا العالمية المتخصصة في التدريب الرقمي مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية والجامعات الدولية، بالإضافة إلى شركة أنتل والتي قدمت الدعم اللوجستي كما وأسهمت في إطلاق مختبر مستقبلي. بدورهم، أشاد المشاركون في المبادرة بالجهود التي تبذلها الدولة لصقل مهارات أبنائها والأخذ بأيديهم نحو درب النجاح والإنجاز، داعين الجميع للالتحاق بالمبادرات العملية التي تقوي قدراتهم وتصقل إبداعهم في شتى القطاعات.