«شرطة أبوظبي»: «E-CALL» يقدم حلولاً مبتكرة لتعزيز سرعة الاستجابة

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت شرطة أبوظبي نظام استقبال المكالمات الطارئة الإلكترونية (E- call)، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر» ويقدم النظام المتطور حلولاً مبتكرة لتعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث المرورية ويواكب الجهود المستقبلية التي سيتم بموجبها تزويد جميع المركبات بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث تلقائياً. ويقوم نظام (E- call)، المتطور تلقائياً بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونياً «موقع البلاغ» والبيانات الإضافية عن المركبة مع إمكانية التحدث مع سائق المركبة «عند الضرورة»، ويدعم النظام إرسال البلاغ بطريقة آلية ويسهم بدور رائد في تعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقع المركبة المتعرضة للحادث وإجراء عمليات الإسعاف والإنقاذ.