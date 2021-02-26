«الداخلية»: مشاريع مبتكرة تلامس الاحتياجات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعرب الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية عن الاعتزاز بفوز الوزارة بجائزة أفضل استخدام للموارد عن مشروع الكشف عن «كوفيد- 19» باستخدام الكلاب البوليسية، وذلك ضمن «جائزة الإمارات تبتكر» التي تترجم توجهات القيادة الرشيدة في دعم الأفكار المبتكرة، وتطبيقها على أرض الواقع. وقال إن الاحتفاء بالابتكارات ضمن أسبوع الابتكار يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة أزمة جائحة «كورونا» المستجد.

وأضاف أن الجائزة تمثل تقديراً لمسيرة من التميز والريادة التي تخطوها وزارة الداخلية، من خلال مشاريع مبتكرة تلامس احتياجات المتعاملين، مؤكداً الحرص في الوزارة على استدامة منظومة العمل المتميز بثقة واقتدار. وتابع: نبذل جهوداً مضاعفة في سبيل الإسهام في وقاية المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته بالتنسيق التكاملي مع الجهات المعنية والشركاء، وقد عملنا على تعزيز جهود خط الدفاع الأول في الوقاية، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، عبر تنفيذ ومتابعة القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، ومن خلال مبادرات داعمة من بينها الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنيات الحديثة في مواجهة الأزمة، وتقديم منجزات علمية ريادية سجلت الإمارات فيها سبقاً عالمياً في التطبيق.