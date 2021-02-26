شرطة رأس الخيمة تناقش الابتكار التطبيقي

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت شرطة رأس الخيمة ورشة تفاعلية للاحتفال بابتكاراتها من خلال تسليط الضوء على المبتكرين والمبدعين، وإسهام الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية للمجتمع لإثبات قدرتها في التعامل مع التحديات المختلفة. وأشاد العميد محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، خلال حضوره الورشة عن بعد بمتابعة سعادة القائد العام ودعمه المتواصل للابتكار ضمن استراتيجية، وسعي القيادة لتقديم خدمات وفق أعلى معاير الجودة والكفاءة، وتعزيز إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المبتكرة والاعتماد على التكنولوجيا في تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

أدار الورشة العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير مركز التدريب، واستضاف فيها المهندس سيزار مكرزل، مدير أول الاستشارات الحكومية وقائد فريق الابتكار، وبحضور العقيد ركن عبدالله بن سلمان، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وعدد كبير من الحضور والمهتمين.

تناولت الورشة أهمية وجود استراتيجية خاصة للابتكار من خلال خطة عمل وتوجه واضح للابتكار، وإثبات قدرة القيادة على التعامل مع التحديات المختلفة، والريادة في اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع الاحتمالات المختلفة للوصول للرقم واحد الذي تسعى له دولة الإمارات، كما ركز المتحدثون على أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات الشرطية من أجل إسعاد المجتمع، والاهتمام بالعنصر البشري وقدرته على الابتكار.