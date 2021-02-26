14 ألف طالب من أصحاب الهمم مسجّلون بالمدارس الخاصة بدبي

دينا جوني (دبي)

أفاد تقرير «تعليم لكل الفصول» الذي أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن عدد الطلبة من أصحاب الهمم، بلغ 14 ألفاً و868 طالباً وطالبة، يمثلون 5.2% من إجمالي عدد الطلبة الدارسين في 210 مدارس خاصة في إمارة دبي.

وأوضح التقرير أن المدارس الخاصة في الإمارة شهدت نمواً في عدد الدارسين بها خلال العام الدراسي الجاري بنسبة 2.6%، حيث زاد العدد من 279 ألفاً و191 طالباً وطالبة في خريف عام 2020 إلى 286 ألفاً و588 طالباً وطالبةً في ربيع العام الجاري، بنسبة 51.53% من الطلاب و48.47% من الطالبات.

وأظهر التقرير أن الطلبة المواطنين يمثلون أكثر من 11.3% من الطلبة الدارسين في 210 مدارس خاصة في إمارة دبي، بعدد إجمالي بلغ 32 ألفاً و398 طالباً وطالبةً، موزعين على 17 ألفاً و976 طالباً و15 ألفاً و312 طالبةً.

وذكر التقرير، أن 102 ألف و854 طالباً وطالبةً شاركوا في المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي، الذي أجرته الهيئة أخيراً، علماً أن الهيئة سوف تعلن تفاصيل نتائج المسح واستبانة جودة حياة الكوادر المدرسية في نهاية مارس المقبل.

وأشار إلى أن 60% من الطلبة في الصفوف من السادس إلى التاسع يحصلون على قسط جيد من النوم ليلاً خمس مرات على الأقل أسبوعياً، فيما يحصل على هذه الراحة 42% من طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، موضحاً أن الطلبة الذين يحصلون بانتظام على قسط جيد من النوم ليلاً غالباً ما ينعمون بمستوى أعلى من جودة الحياة. وأظهر التقرير أن 93% من المدارس الخاصة في دبي تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، ما يشير إلى أن فريق الهيئة الذي نفذ 20 زيارة مفاجئة للمدارس خلال عام 2020، رصد عدة ملاحظات على الصحة والسلامة في 7% من المدارس.

ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة الملحوظة في الإقبال على التسجيل في المدارس الخاصة بإمارة دبي، تؤكد أن منظومة التعليم المدرسي والجامعي الخاص في الإمارة، أظهرت مرونة كافية للتكيف مع مختلف الظروف، والتي عززت بدورها من ثقة العائلات في جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوفرة لأولادها، وإتاحة فرصة الاختيار بين نموذج التعلُّم عن بُعد أو التعلُّم وجهاً لوجه لأطفالهم، مع رسوخ الثقة في أن التعليم سيكون عالي الجودة في كلتا الحالتين.

وتستهدف الهيئة من إصدار تقرير «تعليم لكل الفصول» الذي يتابع مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بالتحديثات كافة حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري.