انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أبوظبي (الاتحاد)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وقال إن الأجواء تصبح رطبة ليلاً وصباح «الأحد»، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على البحر.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية/‏‏‏ 15 - 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر، بينما

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، فيما يحدث المد الأول الساعة 12:49 ويحدث المد الثاني عند 02:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 20:01 والثاني الساعة 07:16.

وفي بحر عُمان، أوضح أن الموج سيكون متوسطاً، فيما يحدث المد الأول عند 09:30 والثاني عند الساعة 22:34، والجزر الأول الساعة 15:59 والثاني عند الساعة 04:37.