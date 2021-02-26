«السلامة الغذائية» تواصل إحلال البقالات القديمة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خطط وبرامج إحلال البقالات القديمة ضمن مشروع «بقالة» والذي يتضمن عدداً من الاشتراطات والمعايير التي تضمن أمن وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة وتشمل هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات يروق للمستهلك، إضافة إلى جودة عمليات التخزين السليمة والصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات، وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي.

وبينت الهيئة لـ«الاتحاد» حول مشروع «بقالة» أنه يسير بشكل جيد ضمن خطة الهيئة لإحلال البقالات القديمة ضمن مشروع «بقالة» وبخصوص البقالات القديمة في منطقة الظفرة فإن أغلب البقالات قامت بتنفيذ المشروع الجديد، وفي الوقت ذاته فإنه يتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لمتابعة تنفيذ واستكمال باقي البقالات في المنطقة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وحرصت الهيئة على التواصل مع أصحاب البقالات في المنطقة للتعريف باشتراطات ومعايير المشروع وأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة وآثاره الإيجابية لأصحاب المحلات والمستهلك على حد سواء وذلك من خلال ورش عمل ركزت على أهمية توفير مساحات واسعة داخل المحال تتطابق مع اللوائح التنظيمية المعتمدة بما يوفر مساحات كافية لعرض البضائع بشكل متناسق وصحي يمنع التكدس والتداخل المضر وضمان راحة المستهلك خلال عملية التسوق، إضافة إلى بعض التحسينات الشكلية التي تهدف للحفاظ على الناحية الجمالية للمدينة كإقرار شعار موحد للبقالات وتوحيد زي العاملين فيها.