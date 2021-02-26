«قانونية» استشاري الشارقة تطلع على 16 رداً

الشارقة (وام)

اطلعت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والملاحظات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس على 16 رداً من قبل الجهات الحكومية التي أحيلت إليها تلك الملاحظات بوصفها الجهات المختصة.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في 71 ملاحظة واردة إلى المجلس ومحالة من رئيس المجلس إلى اللجنة لدراسة وإبداء الرأي القانوني بشأنها واتخذت قراراتها بشأنها من حيث إحالة عدد منها إلى الجهات الحكومية المختصة للاطلاع على رأيها حول مضمونها وإنهاء عدد منها.ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة والأعضاء .