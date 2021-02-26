ورشة أمنية في «أكاديمية سيف بن زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ورشة عمل أمنية افتراضية، بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، ألقاها كريس بيج، الملحق الإقليمي للشرطة النيوزيلندية. وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال افتتاح الورشة، أهميتها في عرض التجارب الشرطية والأمنية والتدريبية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر ديسمبر من عام 2019. وتضمنت الورشة مناقشات هادفة بمشاركة 95 منتسباً من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي، وذلك في إطار تبادل المهارات والخبرات بين شرطة أبوظبي والشرطة النيوزيلندية.