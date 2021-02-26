محمد بن راشد لولي العهد السعودي: «خطاك الشرّ يا بوسلمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تمنياته بدوام الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أعرب سموه عن أمنياته لشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام المجد والعز والخير.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «خطاك الشر يا بو سلمان.. ونحمد الله على سلامتكم.. أدام الله عليكم الصحة والعافية.. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير..».